Ludovica Valli è diventata mamma: fiocco rosa, è nata Anastasia, primogenita di Ludovica Valli e di Gianmaria Di Gregorio

Ludovica Valli è diventata mamma: l'influencer 24enne ha appena festeggiato il suo compleanno ed oggi è nata la sua primogenita, Anastasia, nata dall'amore con Gianmaria Di Gregorio. Delle 3 sorelle Valli (Eleonora, Beatrice e, per l'appunto, Ludovica, quest'ultima era la sola che ancora non avesse avuto figli. Da mesi l'influencer (ex tronista di Uomini e Donne) teneva aggiornati i follower sull'andamento della gravidanza, che è andata avanti senza enormi intoppi fino alla fine. La data presunta del parto avrebbe dovuto essere lo scorso 2 marzo: la piccola, a quanto pare, ha fatto attendere i neo genitori ancora ...

