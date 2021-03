Luciano Spalletti torna in panchina?: la situazione (Di lunedì 8 marzo 2021) Fermo da due anni, ma ancora legato contrattualmente all’Inter fino al 30 giugno 2021, Luciano Spalletti è pronto per un’altra avventura in panchina al punto che sarebbe già stato contattato da diverse società. Dove andrà Luciano Spalletti? In Italia il tecnico di Certaldo è corteggiato da Napoli e Fiorentina. Il club di De Laurentis, che a fine stagione molto probabilmente si separerà da Gennaro Gattuso, lo avrebbe individuato per rilanciare le proprie ambizioni dopo un’annata deludente. I viola, invece, vorrebbero un profilo di alto livello per raggiungere quanto meno l’Europa, ma qui l’ostacolo principale sarebbe legato alla difficoltà di garantire un certo di ingaggio all’ex tecnico nerazzurro. Per Spalletti non mancano gli estimatori anche all’estero, come dimostra ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 8 marzo 2021) Fermo da due anni, ma ancora legato contrattualmente all’Inter fino al 30 giugno 2021,è pronto per un’altra avventura inal punto che sarebbe già stato contattato da diverse società. Dove andrà? In Italia il tecnico di Certaldo è corteggiato da Napoli e Fiorentina. Il club di De Laurentis, che a fine stagione molto probabilmente si separerà da Gennaro Gattuso, lo avrebbe individuato per rilanciare le proprie ambizioni dopo un’annata deludente. I viola, invece, vorrebbero un profilo di alto livello per raggiungere quanto meno l’Europa, ma qui l’ostacolo principale sarebbe legato alla difficoltà di garantire un certo di ingaggio all’ex tecnico nerazzurro. Pernon mancano gli estimatori anche all’estero, come dimostra ...

