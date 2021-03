Luciana Littizzetto | «supplente» di Fazio a «Che tempo che fa»

(Di lunedì 8 marzo 2021) Non una sostituzione, ma una supplenza. Luciana Littizzetto, con la penna di Mike Bongiorno a portarle fortuna, si è trovata a riempire il vuoto lasciato da Fabio Fazio, che un piccolo intervento chirurgico ha costretto a casa. Fazio, che domenica sera avrebbe dovuto condurre, come da palinsesto, la tradizionale puntata di Che tempo che fa, si è appellato al «diritto» allo smart-working, e la scrivania, insieme all’onere di accogliere gli ospiti, l’ha lasciata a Luciana Littizzetto. https://twitter.com/chetempochefa/status/1368671543555989508

Advertising

infoitcultura : Che Tempo che Fa, Luciana Littizzetto al posto di Fabio Fazio (in smart working dopo l'operazione) - infoitcultura : Che Tempo che Fa, Luciana Littizzetto al posto di Fazio: «Sono la supplente» - avndsuarpe : RT @Maxxeo: Vorrei veramente vivere nell’universo in cui Luciana Littizzetto conduce Che Tempo Che Fa, c’è stato il recast di Marzullo e Or… - avndsuarpe : RT @SdeRenato: Luciana Littizzetto alla conduzione, Michela Murgia ospite. Sogno o son desto? #CTCF - avndsuarpe : RT @GothicPsyche: Adoro la conduzione di Luciana Littizzetto a #CTCF ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Luciana Littizzetto

(PREMIUM CINEMA 2 HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464) Ravanello pallidoè Gemma, la segretaria bruttina di un'agenzia di top model. Sfruttata dal suo capo, patisce il ...Una puntata che Fabio Fazio ha condotto da casa, attraverso un collegamento video, lasciando alla scrivania. [?] L'articolo Che tempo che fa, Fabio Fazio conduce da casa in ...Appuntamento diverso dal solito con Che Tempo che fa: Fabio Fazio in smart working dopo l’intervento chirurgico a cui si è dovuto sottoporre nei giorni scorsi. “Sono la sua supplente“, ha annunciato L ...Ci illudiamo di essere migliori di chi ci governa, ma basta passare una domenica a guardare la tv per capire il livello di mitomania che ci possiamo permettere (più tutta la mia invidia per i bestsell ...