L'otto marzo perché ogni giorno "lotto" (Di lunedì 8 marzo 2021) La pandemia grida che le donne stanno salvando vite e pianeta eppure economie e potere stanno punendo loro. Se sai ascoltarle però capisci che tantissime usciranno cambiate dal lungo inverno Covid-19. Conferma un'inchiesta Swg che il 57% vuole un cambiamento per la propria vita. Poi ognuna lo interpreta alla sua maniera, così come a proprio modo ha vissuto e sta vivendo questa infinita malattia mondiale. Dunque se qualcosa di buono il virus malefico lascia, è la crescita del senso di sé delle donne, una diffusa ribellione a uno status quo ingiusto e intollerabile. Tutto questo attraversa le generazioni, coinvolge le giovani donne e le ragazze meno piegate alla sfiducia dei loro coetanei maschi. Ci sorprenderanno e io dico che bellezza essere sorpresi sempre che in quel momento ci sia un partito in cammino nella sua rifondazione, aperto a un movimento democratico, capace di una ...

