Lotteria degli scontrini: l'11 marzo la prima estrazione. Tutti i premi in palio (Di lunedì 8 marzo 2021) Per iscriversi occorre collegarsi al sito www.Lotteriadegliscontrini.gov.it ed effettuare la registrazione che assegna il codice da mostrare agli esercenti al momento del pagamento elettronico. Fatto ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 8 marzo 2021) Per iscriversi occorre collegarsi al sito www..gov.it ed effettuare la registrazione che assegna il codice da mostrare agli esercenti al momento del pagamento elettronico. Fatto ...

Ultime Notizie dalla rete : Lotteria degli Lotteria degli scontrini: l'11 marzo la prima estrazione. Tutti i premi in palio Giovedì 11 marzo ci sarà la prima estrazione dei premi della lotteria degli scontrini , l'iniziativa varata dal Governo Conte per incentivare l'utilizzo dei pagamenti elettronici ( bancomat e carte di credito ) nei negozi fisici. Chi paga con il bancomat e la ...

Cashback, qualcuno lo vorrebbe messo da parte La stampa nazionale continua le pressioni sul Cashback con una campagna che sa di trasversale posizionamento politico per dirottare altrove i fondi.

