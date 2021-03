Lotta ai clan, senatore Ruotolo : “Nasce il Manifesto-Appello per Brusciano libera dalle camorre” (Di lunedì 8 marzo 2021) Sandro Ruotolo: “lo Stato deve riportare nei luoghi, come il rione 219, la bandiera italiana per tutelare gli onesti che subiscono il potere della camorra”. “Abbiamo espresso la nostra solidarietà al sindaco di Brusciano Giuseppe Montanile, finito sotto tutela per le minacce subite e poco dopo decaduto per le dimissioni contemporanee di sei consiglieri della Leggi su 2anews (Di lunedì 8 marzo 2021) Sandro: “lo Stato deve riportare nei luoghi, come il rione 219, la bandiera italiana per tutelare gli onesti che subiscono il potere della camorra”. “Abbiamo espresso la nostra solidarietà al sindaco diGiuseppe Montanile, finito sotto tutela per le minacce subite e poco dopo decaduto per le dimissioni contemporanee di sei consiglieri della

Ultime Notizie dalla rete : Lotta clan Mafie, omicidi di 'ndrangheta del '92: la Dda ricorre in appello REGGIO EMILIA " C'e' una verita' giudiziaria ancora tutta da scrivere sugli omicidi avvenuti nel 1992 a Reggio Emilia, inquadrati nella lotta tra i clan della 'ndrangheta per il predominio al nord. Ne e' convinta il pubblico ministero Beatrice Ronchi che la sentenza di primo grado , pronunciata lo scorso autunno nella citta' del ...

Manifestazione o scenografia? Una lotta che non fa di te un uomo solo perché IN QUANTO SINGOLO decidi di scendere in piazza ... Tuttavia, non è il clan 'not all men' il sistema che dobbiamo impegnarci a rovesciare, proprio perché ...

REGGIO EMILIA " C'e' una verita' giudiziaria ancora tutta da scrivere sugli omicidi avvenuti nel 1992 a Reggio Emilia, inquadrati nella lotta tra i clan della 'ndrangheta per il predominio al nord. Ne e' convinta il pubblico ministero Beatrice Ronchi che la sentenza di primo grado , pronunciata lo scorso autunno nella citta' del ...

Manifestazione o scenografia? Una lotta che non fa di te un uomo solo perché IN QUANTO SINGOLO decidi di scendere in piazza ... Tuttavia, non è il clan 'not all men' il sistema che dobbiamo impegnarci a rovesciare, proprio perché ...