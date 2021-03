Lombardia: Regione, al via nuovo bando da 1,5 mln per giovani agricoltori (Di lunedì 8 marzo 2021) Milano, 8 mar. (Adnkronos) - Si apre il prossimo 17 marzo il nuovo bando della Regione Lombardia dedicato agli under 40 che vogliono avviare un'azienda agricola. Sono a disposizione, nell'ambito del Programma di sviluppo rurale, 1,5 milioni di euro. Il decreto è stato pubblicato oggi sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia. "Continuiamo a investire - ha dichiarato Fabio Rolfi, assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia - per il ricambio generazionale nella prima Regione agricola d'Italia. L'agricoltura del futuro ha bisogno di nuove idee, di nuovi metodi di trasformazione delle materie prime e di strumenti innovativi. Con l'attuale Programma di sviluppo rurale abbiamo già dato 29 milioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Milano, 8 mar. (Adnkronos) - Si apre il prossimo 17 marzo ildelladedicato agli under 40 che vogliono avviare un'azienda agricola. Sono a disposizione, nell'ambito del Programma di sviluppo rurale, 1,5 milioni di euro. Il decreto è stato pubblicato oggi sul Bollettino ufficiale della. "Continuiamo a investire - ha dichiarato Fabio Rolfi, assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della- per il ricambio generazionale nella primaagricola d'Italia. L'agricoltura del futuro ha bisogno di nuove idee, di nuovi metodi di trasformazione delle materie prime e di strumenti innovativi. Con l'attuale Programma di sviluppo rurale abbiamo già dato 29 milioni ...

