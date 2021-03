Lockdown nazionale e zona rossa weekend con coprifuoco anticipato: stretta in arrivo, oggi il vertice (Di lunedì 8 marzo 2021) E' in arrivo una nuova stretta sul fronte del Covid proprio mentre l'Italia si colora di rosso e di arancione (da oggi le Regioni in giallo sono solo sei fra le quali il Lazio ad eccezione... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 8 marzo 2021) E' inuna nuovasul fronte del Covid proprio mentre l'Italia si colora di rosso e di arancione (dale Regioni in giallo sono solo sei fra le quali il Lazio ad eccezione...

Advertising

MediasetTgcom24 : L'ipotesi: tre o quattro settimane di lockdown nazionale per accelerare la vaccinazione di massa #vaccini… - Open_gol : «Ora siamo nei guai. Va chiuso tutto e va lanciato un programma nazionale di monitoraggio delle varianti» Andrea C… - AZambo69 : RT @valy_s: Minacce di #Lockdown nazionale,terrore VARIANTI,allarmismi ecc In realtà il trend dei decessi è in diminuzione: dai dati #ISTAT… - cassinonotizie : Coronavirus. Anche la provincia di Frosinone, praticamente a un anno esatto di distanza dal lockdown nazionale, è d… - stebellentani : RT @GiovaQuez: Crisanti all'Adnkronos Salute: 'Un lockdown nazionale per poter affrontare la vaccinazione di massa? Penso la gente sia stuf… -