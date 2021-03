Liverpool ancora ko | Carragher duro | ' Mentalità da nani'

(Di lunedì 8 marzo 2021) Continua la crisi del. I Reds non riescono più a vincere e contro il Fulham è arrivato il sesto ko consecutivo in casa in Premier League. La squadra di Klopp è stata punita dal gol dell'ex ...

Tra questi ce n'è uno speciale, l'ex difensore Jemie Carragher, che ai microfoni di Sky Sports non ha risparmiato le critiche: " Molto spesso nella scorsa stagione, ilriusciva a fare gol ...Il club viola non haperso completamente la speranza di riuscire a trovare un accordo con il ... Ma non solo, anche Tottenham ehanno sondato il terreno con l'entourage del giocatore. ...L'ex difensore dei Reds attacca la squadra di Klopp dopo la sconfitta contro il Fulham, la sesta consecutiva in casa ...Carragher e la mentalità da “nani” Liverpool (getty images) “Molto spesso nella scorsa stagione, il Liverpool riusciva a fare gol anche nel finale e vincere o comunque rime ...