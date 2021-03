LIVE Parigi-Nizza, seconda tappa in DIRETTA: sontuosa volata di Cees Bol! Matthews nuova maglia gialla (Di lunedì 8 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.23 La classifica della seconda tappa della Parigi-Nizza: 1 BOL Cees Team DSM 4:27:59 2 PEDERSEN Mads Trek – Segafredo 3 Matthews Michael Team BikeExchange 4 COQUARD Bryan B&B Hotels p/b KTM 5 BENNETT Sam Deceuninck – Quick Step 6 DEGENKOLB John Lotto Soudal 7 ACKERMANN Pascal BORA – hansgrohe 8 BAUHAUS Phil Bahrain – Victorious 9 PHILIPSEN Jasper Alpecin-Fenix 10 BARBIER Rudy Israel Start-Up Nation 16.20 volata convulsa con Bol che è stato bravo a scegliere il momento giusto per iniziare lo sprint. Alle spalle del neerlandese il danese Mads Pedersen e Michael Matthews. Solo quinto il trionfatore di ieri Sam Bennett. Non è riuscito a disputare la volata ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.23 La classifica delladella: 1 BOLTeam DSM 4:27:59 2 PEDERSEN Mads Trek – Segafredo 3Michael Team BikeExchange 4 COQUARD Bryan B&B Hotels p/b KTM 5 BENNETT Sam Deceuninck – Quick Step 6 DEGENKOLB John Lotto Soudal 7 ACKERMANN Pascal BORA – hansgrohe 8 BAUHAUS Phil Bahrain – Victorious 9 PHILIPSEN Jasper Alpecin-Fenix 10 BARBIER Rudy Israel Start-Up Nation 16.20convulsa con Bol che è stato bravo a scegliere il momento giusto per iniziare lo sprint. Alle spalle del neerlandese il danese Mads Pedersen e Michael. Solo quinto il trionfatore di ieri Sam Bennett. Non è riuscito a disputare la...

