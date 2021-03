LIVE Parigi-Nizza, seconda tappa in DIRETTA: occasione per Nizzolo (Di lunedì 8 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della seconda tappa – La cronaca della prima tappa – Il video della vittoria di Sam Bennett Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della seconda tappa della Parigi-Nizza 2021. Nuova chance per le ruote veloci del gruppo in questa frazione che si svolgerà da Oinbille sur Montcient ad Amilly per 188 km. È presente una sola asperità da affrontare quando mancheranno 110 km al traguardo. tappa con ogni probabilità destinata ad esaltare le qualità delle ruote veloci del gruppo. Il percorso presenta una sola asperità, il GPM di terza categoria della Côte des Granges-le-Roi, ma piazzato a ben 110 chilometri dal ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della– La cronaca della prima– Il video della vittoria di Sam Bennett Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostradelladella2021. Nuova chance per le ruote veloci del gruppo in questa frazione che si svolgerà da Oinbille sur Montcient ad Amilly per 188 km. È presente una sola asperità da affrontare quando mancheranno 110 km al traguardo.con ogni probabilità destinata ad esaltare le qualità delle ruote veloci del gruppo. Il percorso presenta una sola asperità, il GPM di terza categoria della Côte des Granges-le-Roi, ma piazzato a ben 110 chilometri dal ...

