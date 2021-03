LIVE Parigi-Nizza, seconda tappa in DIRETTA: il gruppo si avvicina alla volata a ranghi compatti (Di lunedì 8 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.39 Il risultato del traguardo volante di Bellegarde: 1. Andre Greipel 3 punti, 3 secondi di abbuono 2. Michael Matthews 2 punti, 2 secondi di abbuono 3. Nils Politt 1 punto, 1 secondo di abbuono 15.36 Brutta caduta per il neozelandese che è stato costretto a cambiare il casco letteralmente distrutto. Bennett è ripartito! 15.33 Caduta in coda al gruppo! Coinvolto George Bennett!!! 15.29 Passaggio al secondo traguardo volante. Vince Greipel e secondo Matthews. 15.25 Il destino di questa seconda frazione della Parigi-Nizza sembra essere segnato: sarà volata a ranghi compatti. 15.19 La corsa è giunta a circa 40 km dal traguardo. 15.14 Situazione abbastanza tranquilla in testa al ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.39 Il risultato del traguardo volante di Bellegarde: 1. Andre Greipel 3 punti, 3 secondi di abbuono 2. Michael Matthews 2 punti, 2 secondi di abbuono 3. Nils Politt 1 punto, 1 secondo di abbuono 15.36 Brutta caduta per il neozelandese che è stato costretto a cambiare il casco letteralmente distrutto. Bennett è ripartito! 15.33 Caduta in coda al! Coinvolto George Bennett!!! 15.29 Passaggio al secondo traguardo volante. Vince Greipel e secondo Matthews. 15.25 Il destino di questafrazione dellasembra essere segnato: sarà. 15.19 La corsa è giunta a circa 40 km dal traguardo. 15.14 Situazione abbastanza tranquilla in testa al ...

