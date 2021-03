LIVE Inter-Atalanta 1-0 | Serie A calcio in DIRETTA | Pasalic vicino al pareggio!

(Di lunedì 8 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA88?che spinge ma l’difende bene. 86? Fuori Hakimi e Perisic per D’Ambrosio e Darmian nell’. 84? Toloi perche di piatto non trova la porta. 82? Massimo sforzo dell’con Toloi che fa il mediano. 80? Fuori Freuler e Djimsiti, dentro Palomino enell’. 78? Fuori Lautaro Martinez e Brozovic per Gagliardini e Sanchez nell’. 76? Muriel chiama all’vento con i piedi Handanovic. 74? Fuori Pessina e dentro Miranchuk nell’. 72? Punizione di Ilicic, respinge Handanovic. 70? Fuori Zapata e dentro Muriel nell’. 68? Zapata si gira e tira, vicinissimo al ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Inter

e Atalanta inseguono i propri sogni. I nerazzurri di Milano quelli di scudetto, quelli bergamaschi un posto Champions. Con queste premesse si gioca- Atalanta , posticipo che chiude la giornata di Serie A a San Siro. Conte ha la squadra più in forma e arriva da sei vittorie consecutive in campionato, che gli hanno permesso di prendersi la ...DIRETTA- ATALANTA (RISULTATO1 - 0): LA SBLOCCA SKRINIAR! L'Atalanta inizia il secondo tempo con Ilicic in campo al posto di Malinovskyi. L'inizia però in maniera più aggressiva la ripresa, ...Corner dell'Inter calciato in area, flipper clamoroso e palla sui piedi del difensore croato che senza pensarci troppo la scaraventa in rete portando la squadra di casa in vantaggio ...A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Francesco Marolda: "Ghoulam? Sfortunatissimo, evidentemente c'era una ragione per cui tardava a rientrare. Quando si hanno g ...