L’Italia cambia colori, un anno dopo la drammatica notte del lockdown nazionale: Emiliano “chiuse” la Puglia. E la salvò Forse oggi le decisioni su barese e tarantino (Di lunedì 8 marzo 2021) oggi L’Italia si colora diversamente rispetto alla settimana scorsa. La Puglia rimane in giallo, con barese e tarantino che però potrebbero essere gravati nel giro delle prossime ore di una colorazione diversa. Un anno fa, la sera del 7 marzo 2020, dalla stazione di Milano partirono a migliaia. Era l’ultima possibilità di muoversi prima del lockdown nazionale che, annunciato in tv dal premier Conte, sarebbe scattato l’8 marzo. Le partenze appunto, soprattutto dalla Lombardia in ginocchio a causa del corona virus ma anche da altre regioni (tipo il Veneto) in gravissima difficoltà. Tutti verso il il centrosud. Una notte drammatica per L’Italia, probabilmente la più drammatica di tutto ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 8 marzo 2021)si colora diversamente rispetto alla settimana scorsa. Larimane in giallo, conche però potrebbero essere gravati nel giro delle prossime ore di una colorazione diversa. Unfa, la sera del 7 marzo 2020, dalla stazione di Milano partirono a migliaia. Era l’ultima possibilità di muoversi prima delche, annunciato in tv dal premier Conte, sarebbe scattato l’8 marzo. Le partenze appunto, soprattutto dalla Lombardia in ginocchio a causa del corona virus ma anche da altre regioni (tipo il Veneto) in gravissima difficoltà. Tutti verso il il centrosud. Unaper, probabilmente la piùdi tutto ...

