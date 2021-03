L’Isola dei Famosi, chi è Valentina Persia: ricordate dove l’abbiamo vista per la prima volta in tv? (Di lunedì 8 marzo 2021) Tutte le curiosità sulla nuova concorrente del reality show. Gli amanti dei reality show possono stare tranquilli! Se il GF Vip è terminato ufficialmente lunedì 1 marzo, una nuova scoppiettante avventura sta per partire. dove? In Honduras! La L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 8 marzo 2021) Tutte le curiosità sulla nuova concorrente del reality show. Gli amanti dei reality show possono stare tranquilli! Se il GF Vip è terminato ufficialmente lunedì 1 marzo, una nuova scoppiettante avventura sta per partire.? In Honduras! La L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

tpi : La negazionista e no-vax (?) Daniela Martani ha fatto 5 vaccini e il tampone molecolare per partire per L’isola dei… - trash_italiano : #Isola dei Famosi: la no vax Daniela Martani si è sottoposta a 5 vaccini e ad un tampone prima di partire per l’Hon… - IsolaDeiFamosi : Carolina Stramare non partirà per l’Honduras. Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità n… - frankypods : @LucaBizzarri Vuoi mettere la liberta' di portare in giro il virus..che poi e' semplice italiano,se fanno ricorso p… - tuttopuntotv : Akash Kumar, il modello dagli occhi di ghiaccio naufrago de L’Isola dei famosi #Isola #IsoladeiFamosi -

Ultime Notizie dalla rete : L’Isola dei Elisa Isoardi: «All’Isola voglio provare ad essere dolce. Mi seguirà mio fratello: è un eremita, vive senza... Corriere della Sera