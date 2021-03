L'Isis c'è e lavora anche con il Covid. Preso a Bari terrorista del Bataclan (Di lunedì 8 marzo 2021) Dal Bataclàn di Parigi a Bari. È il percorso di un terrorista Isis fermato nella notte a Bari dalla Polizia al termine di un'indagine anti terrorismo coordinata dalla dea di Bari. L'uomo finito in manette si chiama Athmane Touami. L'inchiesta ha accertato che il 36enne ha avuto un importante ruolo di supporto per i responsabili dei drammatici attentati di Parigi (al Bataclàn ed in altri luoghi della città) la sera del 13 novembre 2015. Il terrorista infatti ha fornito agli attentatori i documenti falsi necessari per muoversi tra i vari paesi d'Europa prima di colpire. Touami si trovava in carcere a Bari per una condanna precedente sempre legata alla sua attività di supporto logistico di terroristi Isi, tra questi i due autori della strage alla sede del giornale ... Leggi su panorama (Di lunedì 8 marzo 2021) Dal Bataclàn di Parigi a. È il percorso di unfermato nella notte adalla Polizia al termine di un'indagine anti terrorismo coordinata dalla dea di. L'uomo finito in manette si chiama Athmane Touami. L'inchiesta ha accertato che il 36enne ha avuto un importante ruolo di supporto per i responsabili dei drammatici attentati di Parigi (al Bataclàn ed in altri luoghi della città) la sera del 13 novembre 2015. Ilinfatti ha fornito agli attentatori i documenti falsi necessari per muoversi tra i vari paesi d'Europa prima di colpire. Touami si trovava in carcere aper una condanna precedente sempre legata alla sua attività di supporto logistico di terroristi Isi, tra questi i due autori della strage alla sede del giornale ...

Advertising

pier_free : RT @gabriella_roux: Ha rischiato tutto per raccontare le atrocità di Isis a Mosul. Ora @MosulEye lavora per ricostruire la città culla di “… - gabriella_roux : RT @gabriella_roux: Ha rischiato tutto per raccontare le atrocità di Isis a Mosul. Ora @MosulEye lavora per ricostruire la città culla di “… - MosulEye : RT @gabriella_roux: Ha rischiato tutto per raccontare le atrocità di Isis a Mosul. Ora @MosulEye lavora per ricostruire la città culla di “… - bertolire : RT @gabriella_roux: Ha rischiato tutto per raccontare le atrocità di Isis a Mosul. Ora @MosulEye lavora per ricostruire la città culla di “… - gabriella_roux : Ha rischiato tutto per raccontare le atrocità di Isis a Mosul. Ora @MosulEye lavora per ricostruire la città culla… -

Ultime Notizie dalla rete : Isis lavora Bergoglio in Iraq: il Padre di tutti i viaggi ... per mostrarci il cortile della Chiesa più grande di tutto il Medio Oriente, usata dall'Isis come ... che descrive il leader sciita 'non un politico, ma un uomo di fede' che lavora per la fratellanza. A ...

Placido Silipigni, un messinese a capo della Divisione Gestione Migrazioni dell'OIM ... lavora in Iraq e si occupa di gestione della migrazione. Nel suo curriculum ha un ampio spettro di ... significa da un lato prevenire derive di violenza come quella vissuta durante il fenomeno ISIS (...

Lo storico Omar Mohammed: “Mosul aspetta l'appello del Pontefice per ricostruire la convivenza” la Repubblica Iraq 8 marzo Papa: donne più forti dei soprusi (Video) In Iraq 8 marzo significa tutela e rispetto della donna? Nella visita apostolica il Pontefice ha appreso le storie di sofferenza delle fedeli ...

Tornano le “Giornate Fai” per le scuole: centinaia di luoghi raccontati su Instagram Ritorna il grande evento nazionale che il FAI – Fondo Ambiente Italiano da nove anni dedica al mondo della scuola, nel cui ambito gli studenti sono chiamati a mettersi in gioco in prima persona, per s ...

... per mostrarci il cortile della Chiesa più grande di tutto il Medio Oriente, usata dall'come ... che descrive il leader sciita 'non un politico, ma un uomo di fede' cheper la fratellanza. A ......in Iraq e si occupa di gestione della migrazione. Nel suo curriculum ha un ampio spettro di ... significa da un lato prevenire derive di violenza come quella vissuta durante il fenomeno(...In Iraq 8 marzo significa tutela e rispetto della donna? Nella visita apostolica il Pontefice ha appreso le storie di sofferenza delle fedeli ...Ritorna il grande evento nazionale che il FAI – Fondo Ambiente Italiano da nove anni dedica al mondo della scuola, nel cui ambito gli studenti sono chiamati a mettersi in gioco in prima persona, per s ...