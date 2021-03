L' ira di Amadeus dopo il Festival | Adesso chiedete scusa

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 8 marzo 2021) Novella Toloni Nella conferenza stampa finale postil direttore artistico ha chiesto rispetto per il lavoro fatto a Sanremo, poi è sbottato sulla questione degli ascolti Finale con polemica per ildi Sanremo. Non una ma diverse. A cominciare dal mancato tributo a Stefano D'Orazio, ex componente dei Pooh, che ha messo nel mirino Amadues e Fiorello che, alla fine, si sono dovutire. La polemica più rovente è stata però quella legata agli ascolti. A sentir definire il suo Sanremo "flop"non ci sta e nella conferenza stampa svoltasi il giornola finalissima il direttore artistico è letteralmente esploso. nodo 1929167 In sala stampasi è primato per l'eccessivo sforamento nella scaletta della puntata finale, ...