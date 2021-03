L’ipotesi di una super zona rossa per facilitare la vaccinazione di massa

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 8 marzo 2021) Per piegare le varianti del Covid-19, sarebbe all’orizzonte un’altra stretta anti contagio. Il governo si prepara a una settimana di vertici e decisioni, scrive Il Corriere. Di ufficiale non c’è ancora nulla, ma il dilemma di cui si discute è l’opportunità di rafforzare ancora le misure di contenimento su scala nazionale, a pochi giorni dall’entrata in vigore (il 6 marzo) del nuovo dpcm firmato da Mario Draghi. Il presidente del Consiglio è determinato ad accelerare e ha convocato per oggi pomeriggio la cabina di regia politica. Draghi non ci sarà, toccherà ai ministri Speranza, Gelmini, Giorgetti, Patuanelli, Franceschini e Bonetti e al sottosegretario Garofoli fare il punto con gli esperti del Cts e con il commissario all’emergenza, Figliuolo. Obiettivo: procedere a un «attento monitoraggio della situazione» nazionale, per poi decidere se l’andamento della curva epidemiologica e ...