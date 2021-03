L’intervista a Meghan Markle: il razzismo sulla pelle del figlio Archie, la reazione di Oprah – Il video (Di lunedì 8 marzo 2021) «Temevano il colore della pelle che il bambino avrebbe avuto una volta nato». La rivelazione arriva direttamente da Meghan Markle, nelL’intervista rilasciata a Oprah Winfrey per Cbs. L’ex-attrice americana, e sposa di Harry Mountbatten-Windsor, ha svelato i retroscena più opachi della famiglia reale britannica. «Quando ero incinta, venni a sapere che non era garantita protezione per mia figlia né titoli nobiliari. Avevo un’atmosfera di isolamento intorno a me e c’era timore per il colore della pelle di Archie. Ne parlarono più volte con Harry», ha detto Markle. video: Twitter/@themoneychoach Leggi anche: Bufera su Meghan Markle: «Umiliazioni e bullismo contro lo staff a corte». La duchessa ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 marzo 2021) «Temevano il colore dellache il bambino avrebbe avuto una volta nato». La rivelazione arriva direttamente da, nelrilasciata aWinfrey per Cbs. L’ex-attrice americana, e sposa di Harry Mountbatten-Windsor, ha svelato i retroscena più opachi della famiglia reale britannica. «Quando ero incinta, venni a sapere che non era garantita protezione per mia figlia né titoli nobiliari. Avevo un’atmosfera di isolamento intorno a me e c’era timore per il colore delladi. Ne parlarono più volte con Harry», ha detto: Twitter/@themoneychoach Leggi anche: Bufera su: «Umiliazioni e bullismo contro lo staff a corte». La duchessa ...

