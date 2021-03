L’ex Inter Miranda lascia la Cina e torna a casa | va al San Paolo

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 8 marzo 2021)in Brasile per vestire la maglia della squadra dove è cresciuto: il SanUn’esperienza all’non proprio fortunata per, poi il trasferimento inallo Jiangsu. La squadra di Suning si è ora sciolta e il difensore brasiliano si prepara are anerazzurro tornerà infatti al San, lì dove è cresciuto e si è fatto conoscere. Non c’è ancora l’ufficialità, ma ad annunciare il colpo è stato il presidente del club brasiliano Juliores tramite un post su Instagram. Leggi su Calcionews24.com