Leonardo DiCaprio malattia: come lui altri vip soffrono di disturbi psichici (Di lunedì 8 marzo 2021) Leonardo DiCaprio, uno degli attori più apprezzati dal grande pubblico, sul set, sin da quando era un ragazzino, ha sofferto di disturbo ossessivo compulsivo. Questa malattia era diventata un vero e proprio problema per lui specialmente mentre stava girando "The Aviator", perché i suoi assistenti non riuscivano a tenerlo fermo. A scriverne "Di Lei", che in un articolo mette insieme alcuni vip che hanno sofferto di malattie mentali. leggi anche l'articolo —> Leonardo DiCaprio: età, altezza, peso, vita privata e carriera, tutto sull'attore Tanti personaggi hollywoodiani soffrono di problemi di salute che hanno a che fare con la psiche: prendiamo Lady Gaga, che ha ammesso davanti a tutto il mondo di soffrire di depressione e ansia da sempre, ma che si impegna a combattere ogni ...

