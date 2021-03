Le previsioni meteo di martedì 9 marzo (Di lunedì 8 marzo 2021) – Addensamenti compatti al Nord, al Centro nuvole e rovesci. Instabile al Sud. – Ancora una giornata all’insegna del maltempo sulle regioni italiane con addensamenti compatti e rovesci. Nord – Nuvole sparse sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni di rilievi Ancora instabile sulle regioni settentrionali con addensamenti compatti ma senza fenomeni di rilievo ad eccezione di possibili piovaschi sul Piemonte. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 14 gradi. Centro – Addensamenti compatti anche sulle regioni centrali con possibili piovaschi su Lazio, Abruzzo e Marche Instabile sulle regioni centrali con addensamenti compatti e rovesci che interesseranno in particolar modo Lazio, Abruzzo e Marche. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 14 gradi. Sud – ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 8 marzo 2021) – Addensamenti compatti al Nord, al Centro nuvole e rovesci. Instabile al Sud. – Ancora una giornata all’insegna del maltempo sulle regioni italiane con addensamenti compatti e rovesci. Nord – Nuvole sparse sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni di rilievi Ancora instabile sulle regioni settentrionali con addensamenti compatti ma senza fenomeni di rilievo ad eccezione di possibili piovaschi sul Piemonte. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 14 gradi. Centro – Addensamenti compatti anche sulle regioni centrali con possibili piovaschi su Lazio, Abruzzo e Marche Instabile sulle regioni centrali con addensamenti compatti e rovesci che interesseranno in particolar modo Lazio, Abruzzo e Marche. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 14 gradi. Sud – ...

Advertising

Corriere : Allerta gialla per forti piogge in Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise - occhio_notizie : Il #meteo di oggi in #Campania - TgrAltoAdige : La giornata inizierà con annuvolamenti a nord Di seguito il tempo sarà abbastanza soleggiato ovunque Verso sera lie… - zazoomblog : Previsioni Meteo dall’8 all’11 Marzo 2021 TEMPORALI E SCHIARITE - #Previsioni #Meteo #dall’8 #all’11… - zazoomblog : Previsioni Meteo dall’8 all’11 Marzo 2021 TEMPORALI E SCHIARITE - #Previsioni #Meteo #dall’8 #all’11 -