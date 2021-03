Le calciatrici del Bologna | è in campo la nostra rivincita al bullismo

Leggi su dire

(Di lunedì 8 marzo 2021) BOLOGNA – “Non dire che giochi a calcio, altrimenti anche mia figlia vuole farlo”. Sono passati diversi anni da quando Chiara Cartarasa, centrocampista del Bologna Calcio Femminile, si è sentita dire questa frase dalla mamma di una sua compagna di classe alle elementari. Oggi Cartarasa gioca nel Bologna Femminile, squadra che da questa stagione (2020/2021) ha iniziato a fare sul serio, passando dall’essere associazione dilettantistica a diventare parte effettiva della società del Bologna Calcio. Le ragazze allenate da Michelangelo Galasso, con una serie da 10 vittorie di fila in campionato, sono prime in classifica in serie C e quest’anno hanno “un piccolo sogno da inseguire”. Tradotto: vincere il campionato e puntare alla B. Anche se le ragazze, intervistate dall’agenzia ‘Dire’ in occasione dell’8 marzo, non l’hanno mai detto in modo esplicito per scaramanzia.