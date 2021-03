Lazio, scatta l’obbligo del biennale per Musacchio: la situazione (Di lunedì 8 marzo 2021) Mateo Musacchio potrebbe rimanere alla Lazio anche per i prossimi due anni. Nel contratto, infatti, una clausola particolare Arrivato a gennaio, Mateo Musacchio ha collezionato al momento quattro presenze: contro Atalanta, Cagliari e Sampdoria e Bayern Monaco in Champions League. Come spiega La Repubblica, la Lazio potrebbe essere costretta a blindarlo per due anni. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio VAI SU LazioNEWS24 Se infatti dovesse arrivare a dieci presenze, il club biancoceleste avrebbe l’obbligo di fargli firmare un biennale a partire da luglio 2021. Al momento il difensore è in scadenza a giugno. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Mateopotrebbe rimanere allaanche per i prossimi due anni. Nel contratto, infatti, una clausola particolare Arrivato a gennaio, Mateoha collezionato al momento quattro presenze: contro Atalanta, Cagliari e Sampdoria e Bayern Monaco in Champions League. Come spiega La Repubblica, lapotrebbe essere costretta a blindarlo per due anni. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24 Se infatti dovesse arrivare a dieci presenze, il club biancoceleste avrebbedi fargli firmare una partire da luglio 2021. Al momento il difensore è in scadenza a giugno. Leggi su Calcionews24.com

