(Di lunedì 8 marzo 2021) (Teleborsa) – Più di una imprenditrice o lavoratrice autonoma su due non si è fatta travolgere, nemmeno psicologicamente, dall’annus horribilis 2020. Addirittura quasi il 40% di questa platea in rosa l’anno scorso si è impegnato in maniera proattiva, a esempio riorganizzando la propria attività, o ha continuato a lavorare registrando a fine anno risultati economici positivi. Viceversa, il 47% circa assicura che, se l’emergenza non sarà superata in breve tempo, potrebbe ridimensionare fortemente la propria attività (39,1%) o addirittura chiudere i battenti (8,3%). Dati, ovviamente, che riguardano le titolari di attività rimaste aperte, al netto insomma delle realtà già cessate. E’ quanto emerge dall’indagine condotta dal Centro studi CNA in collaborazione con CNA Impresa Donna in occasione della festa della donna, su un campione rappresentativo di iscritte alla Confederazione. Il 2020 è ...

Advertising

virginiaraggi : Buon #8Marzo! Serve un profondo cambiamento culturale e riflettere a tutti i livelli, educando i nostri figli al ri… - silvia_sb_ : L’Italia è ultima in UE x occupazione femminile a tempo pieno, a parità di mansioni le donne son spesso pagate meno… - Linkiesta : La ministra Bonetti spiega che ci saranno 6 miliardi per asili, lavoro e imprese femminili - Miti_Vigliero : RT @repubblica: Donne e lavoro, i nidi riducono il gap. Anche con l'aiuto dei fondi europei: Tra le parole d'ordine di questa iniziativa, l… - DividendProfit : Lavoro, donne e pandemia: fotografia CNA, tra luci e ombre -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro donne

Il Sole 24 ORE

... sarà importante osservare come sta influenzando la divisione dei ruoli in famiglia, l'inclusione dellenel mercato dele l'efficacia stessa dello smart - working come strumento di ..."Tutti insieme a creare uno spettacolo dall'inizio alla fine. Le maestranze sono in scena e visibili, si vede ilche fanno, in ogni mossa, unche esiste per tantissime persone". Il regista Luca Baldini presenta il nuovo spettacolo delle Officine della cultura "In arte son Chisciotte" prodotto dalle Officine della cultura che andrà in ...«Da quando abbiamo iniziato a organizzarci, più di due decenni fa - scrivono le donne con disabilità del Forum Europeo sulla Disabilità - abbiamo dovuto proclamare ripetutamente ogni 8 marzo qualcosa ...Drammatica notizia dell'ultima ora: una badante è morta a Battipaglia dopo aver salvato un'anziana coppia da un terribile incendio.