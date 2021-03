L’assistente della star: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di lunedì 8 marzo 2021) L’assistente della star: trama, cast e streaming del film Questa sera, 8 marzo 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda L’assistente della star (The High Note), film del 2020 diretto da Nisha Ganatra. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Maggie è L’assistente personale di Grace Davis, superstar californiana della musica e performer di grandissimo successo, che, però, da una decina di anni, non pubblica nulla di nuovo. Maggie è cresciuta in mezzo alla musica, e nel mito di Grace, e svolge il suo lavoro con dedizione, ma ha anche un sogno nel cassetto: fare la producer. Quando incontra David, giovane e talentuoso musicista alle prime armi, intravede l’occasione di ... Leggi su tpi (Di lunedì 8 marzo 2021): trama, cast e streaming delQuesta sera, 8 marzo 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda(The High Note),del 2020 diretto da Nisha Ganatra. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Maggie èpersonale di Grace Davis, supercalifornianamusica e performer di grandissimo successo, che, però, da una decina di anni, non pubblica nulla di nuovo. Maggie è cresciuta in mezzo alla musica, e nel mito di Grace, e svolge il suo lavoro con dedizione, ma ha anche un sogno nel cassetto: fare la producer. Quando incontra David, giovane e talentuoso musicista alle prime armi, intravede l’occasione di ...

Advertising

souvenirdmauve : L'assistente della star (2020) - anna_annie12 : ?? L'ASSISTENTE DELLA STAR - Trailer italiano ufficiale - digitalsat_it : Scaldate la voce perché stasera si canta! ???? «L’assistente della star» questa sera in prima visione alle 21.15 su… - ClaraMutsc : RT @SkyItalia: Scaldate la voce perché stasera si canta! ???? «L’assistente della star» questa sera in prima visione alle 21.15 su Sky Cinem… - SkyItalia : Scaldate la voce perché stasera si canta! ???? «L’assistente della star» questa sera in prima visione alle 21.15 su… -

Ultime Notizie dalla rete : L’assistente della Giunta regionale nega svolgimento consiglio straordinario sull'emergenza sanitaria, PD: “Acquaroli scappa dalle sue responsabilità” Vivere Senigallia