Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #SerieB: #Lanzafame-#Rigoni, il #Vicenza dribbla il #Chievo #ChievoVicenza 1-2 - sportli26181512 : Chievo-Vicenza 1-2: Preziosa vittoria per il Vicenza. Nel match valido per la ventisettesima giornata della Serie B… - sportli26181512 : Lanzafame-Rigoni, il Vicenza stoppa il Chievo: Lanzafame-Rigoni, il Vicenza stoppa il Chievo Successo vitale nel de… - Gazzetta_it : #SerieB: #Lanzafame-#Rigoni, il #Vicenza dribbla il #Chievo #ChievoVicenza 1-2 - sportli26181512 : #SerieB Chievo-Vicenza 1-2: decidono Lanzafame e Rigoni: I biancorossi espugnano il Bentegodi con due reti nella pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Lanzafame Rigoni

Il Vicenza sbanca il Bentegodi, batte il Chievo per 2 - 1 e incassa tre punti decisivi in ottica salvezza. Decidono i gol dinel primo tempo, inutile la rete di Giaccherini su rigore a tre minuti dalla fine. Un successo meritato, quello degli uomini di Di Carlo, che hanno saputo reggere sostanzialmente ...I biancorossi vanno sul doppio vantaggio nella prima frazione di gioco, con le reti di. Nella ripresa, sul finale di partita, il Chievo accorcia le distanze su calcio di rigore ...Colpo del Vicenza in casa del Chievo nel posticipo del lunedì della ventisettesima giornata del campionato di serie B. I ragazzi di Di Carlo indirizzano il derby già nel primo tempo, ...Commenta per primo Posticipo della 27esima giornata di Serie B, alle 19 si chiude il turno con il derby veneto Chievo-Vicenza: finisce 1-2, Lanzafame e Rigoni regalano il quinto risultato utile consec ...