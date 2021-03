Lady Gaga, 3 video per festeggiare i suoi 35 anni ballando (Di lunedì 8 marzo 2021) Lady Gaga, Stefani Joanne Angelina Germanotta, la popstar da 150 M $ di patrimonio che ha cantato l’inno americano alla cerimonia di insediamento di Joe Biden, compie gli anni. 35 anni, il 28 marzo. Attesa in Italia in queste settimane per il set di Gucci, il film di Ridley Scott sul delitto di Maurizio Gucci, fatto uccidere dalla moglie Patrizia nel 1995, Miss Germanotta ha molto da festeggiare; come il fatto di rientrare tra le prime 100 celebrità al mondo per guadagni e tra le prime 100 America's Self Made Women 2000. Fondatrice di Born This Way Foundation, organizzazione no profit a sostegno dei più giovani, in aiuto a chi soffre di disagio mentale e nella prevenzione del bullismo, l'anno scorso Lady Gaga ha pubblicato il suo sesto album di studio, Chromatica: ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 8 marzo 2021), Stefani Joanne Angelina Germanotta, la popstar da 150 M $ di patrimonio che ha cantato l’inno americano alla cerimonia di insediamento di Joe Biden, compie gli. 35, il 28 marzo. Attesa in Italia in queste settimane per il set di Gucci, il film di Ridley Scott sul delitto di Maurizio Gucci, fatto uccidere dalla moglie Patrizia nel 1995, Miss Germanotta ha molto da; come il fatto di rientrare tra le prime 100 celebrità al mondo per guadagni e tra le prime 100 America's Self Made Women 2000. Fondatrice di Born This Way Foundation, organizzazione no profit a sostegno dei più giovani, in aiuto a chi soffre di disagio mentale e nella prevenzione del bullismo, l'anno scorsoha pubblicato il suo sesto album di studio, Chromatica: ...

