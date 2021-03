“La verità è molto peggio di quella che si dice…”. Francesco Sarcina, il retroscena doloroso sull’addio a Clizia Incorvaia (Di lunedì 8 marzo 2021) Francesco Sarcina è stato ospite della trasmissione ‘Ogni Mattina’ e ha parlato con la conduttrice televisiva Adriana Volpe ne ‘Le confessioni’. Ha voluto toccare diversi argomenti ed ha fatto finalmente chiarezza sul rapporto che ha oggi con la sua ex Clizia Incorvaia. Ma non è stato l’unico tema toccato dal cantante, che si è soffermato anche sul legame controverso avuto con la sua mamma. Una puntata carica comunque di emozioni e di rivelazioni inedite sul suo conto. In una recente intervista aveva detto: “Mi sono massacrato di alcol e di droghe perché tutto sommato lottavo contro qualcosa. Non mi sento di colpevolizzare nessuno per le scelte che ho fatto. La cosa certa è che non avrei dovuto fare uso di certe sostanze perché non si è lucidi e alla fine è solo pura sopravvivenza. Sono un sopravvissuto. Mi bruciavano ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 marzo 2021)è stato ospite della trasmissione ‘Ogni Mattina’ e ha parlato con la conduttrice televisiva Adriana Volpe ne ‘Le confessioni’. Ha voluto toccare diversi argomenti ed ha fatto finalmente chiarezza sul rapporto che ha oggi con la sua ex. Ma non è stato l’unico tema toccato dal cantante, che si è soffermato anche sul legame controverso avuto con la sua mamma. Una puntata carica comunque di emozioni e di rivelazioni inedite sul suo conto. In una recente intervista aveva detto: “Mi sono massacrato di alcol e di droghe perché tutto sommato lottavo contro qualcosa. Non mi sento di colpevolizzare nessuno per le scelte che ho fatto. La cosa certa è che non avrei dovuto fare uso di certe sostanze perché non si è lucidi e alla fine è solo pura sopravvivenza. Sono un sopravvissuto. Mi bruciavano ...

DelmonteRinaldo : @RogerAthom Quando dico hai politici di Aprire i manicomi perché prossimo futuro ce ne sarà molto di bisogno molti… - ddjangofett : piccolo thread con premessa: in questi giorni grazie a sanremo ho pensato molto alla musica italiana che conosco, e… - CloserToCris : RT @la_tinella: Scusate ma Meghan non era quella che voleva star fuori da tutto e per questo se ne sono andati? Lamentarsi dei media per po… - Kindisguise : @malatadivuoto @blvblood_ Ah questo potrebbe essere, ma la verità è che sono molto banale nell’interpretazione dei… - xxjmsx : RT @librasere: Meghan ha detto delle cose che io do per vere perché non ho motivo di dubitare della sua sincerità, non so perché pensiamo d… -

Ultime Notizie dalla rete : verità molto Wonder Woman: al via le celebrazioni globali per l'80° anniversario! Ecco i dettagli delle iniziative tra comics, libri, moda e molto altro. " Wonder Woman 1984 ", l'... tra cui la super forza, e dotata di un lazo che costringe chiunque ne sia vincolato a dire la verità,...

Pierpaolo Pretelli svela la verità su Elisabetta Gregoraci: 'Aveva interesse' ... Pierpaolo Pretelli ha perso la pazienza ed ha finalmente rivelato tutta la verità. Chissà se le ... Un momento molto interessante per i fan. Pierpaolo Pretelli 'hot'. È proprio Giulia Salemi a ...

NA 8/3/2021 In occasione della Festa della Donna il poeta Armando Fusaro ci ha inviato la seguente poesia. - Positanonews Positanonews Ecco i dettagli delle iniziative tra comics, libri, moda ealtro. " Wonder Woman 1984 ", l'... tra cui la super forza, e dotata di un lazo che costringe chiunque ne sia vincolato a dire la,...... Pierpaolo Pretelli ha perso la pazienza ed ha finalmente rivelato tutta la. Chissà se le ... Un momentointeressante per i fan. Pierpaolo Pretelli 'hot'. È proprio Giulia Salemi a ...