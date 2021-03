“La tua gravidanza è un danno” e la società non le paga lo stipendio (Di lunedì 8 marzo 2021) Questo è quello che ha letto Lara Lugli, di anni 38, professione pallavolista, nella citazione in opposizione al decreto ingiuntivo da lei depositato, per avere lo stipendio che le spettava di diritto e come da contratto. Questa è la sua storia, ma è anche la storia di tante atlete che giocano in campionati dilettantistici, ma che di dilettante hanno solo il nome della categoria, non di certo gli allenamenti, quotidiani, con giorni di doppia seduta, e la partita ogni sabato. Nel 2018/2019 l’atleta gioca per la Asd Volley XXX, rimane incinta il 10/03 e comunica alla società lo stato, risolvendo il contratto. Il giorno 08/04 purtroppo perde il bambino. A due anni di distanza viene citata per danno da questa società a seguito di un decreto ingiuntivo fatto dalla stessa ragazza, per avere lo stipendio del ... Leggi su dilei (Di lunedì 8 marzo 2021) Questo è quello che ha letto Lara Lugli, di anni 38, professione pallavolista, nella citazione in opposizione al decreto ingiuntivo da lei depositato, per avere loche le spettava di diritto e come da contratto. Questa è la sua storia, ma è anche la storia di tante atlete che giocano in campionati dilettantistici, ma che di dilettante hanno solo il nome della categoria, non di certo gli allenamenti, quotidiani, con giorni di doppia seduta, e la partita ogni sabato. Nel 2018/2019 l’atleta gioca per la Asd Volley XXX, rimane incinta il 10/03 e comunica allalo stato, risolvendo il contratto. Il giorno 08/04 purtroppo perde il bambino. A due anni di distanza viene citata perda questaa seguito di un decreto ingiuntivo fatto dalla stessa ragazza, per avere lodel ...

