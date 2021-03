La sciabolatrice azzurra è protagonista di un evento unico nel mondo dello sport

Leggi su lalucedimaria

(Di lunedì 8 marzo 2021) Rossana è l’esempio che non esistono differenze, per la prima volta un’atleta della Federazione Italiana di Scherma rappresenterà gliivi, sia olimpici che paralimpici Le Olimpiadi di Tokyo 2021 la aspettano, insieme ai tanti altri atleti che hanno raggiunto la qualificazione. Per Rossana è un grande e importante risultato, ma che lei stessa ha accolto L'articolo proviene da La Luce di Maria.