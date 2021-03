La rivoluzione del lavoro, parla il Ceo di Bayer: “Addio al cartellino da timbrare” (Di lunedì 8 marzo 2021) Bayer Italia, la rivoluzione del lavoro «liquido» comincia in primavera, il primo aprile, e durerà almeno un anno Manca poco e i lavoratori di Bayer Italia diranno Addio al cartellino da timbrare. Niente più orari, rigidità, ma soltanto un vincolo in cambio dello stipendio: il risultato. Una vera rivoluzione per il mondo del lavoro che L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 8 marzo 2021)Italia, ladel«liquido» comincia in primavera, il primo aprile, e durerà almeno un anno Manca poco e i lavoratori diItalia dirannoalda. Niente più orari, rigidità, ma soltanto un vincolo in cambio dello stipendio: il risultato. Una veraper il mondo delche L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

repubblica : Otto marzo, la rivoluzione delle ragazze negli anni Settanta: Cinquant’anni di battaglie contro le diseguaglianze.… - beppe_grillo : Ho un messaggio importante per tutti voi! - ilriformista : Al @minGiustizia parte la rivoluzione #Cartabia: nel Dicastero entrano avvocati e prof al posto dei magistrati - _aur_alla : RT @candemet8992: Lazzaro non si accontenta del Golden Trio, lui mira al quartetto rivoluzione con Crocc ?? Lazzaro never stop work ?? #TZVI… - Laura4444_ : RT @Ale__chan: Lazzaro non si accontenta del Golden Trio, lui mira al quartetto rivoluzione ?? Lazzaro never stop work comunque ?? #TZVIP ht… -