La rivista 'Nature' boccia il Cts di Conte: «Zero competenza. Non c'è nemmeno un virologo» (Di lunedì 8 marzo 2021) "Non hanno nemmeno un virologo. Agiscono dove non hanno competenze. Gli esperti hanno poca esperienza". La rivista inglese Nature boccia senza appello l'operato del Comitato tecnico scientifico italiano. Del resto – aggiunge – la voce più autorevole della comunità scientifica mondiale- metà dei suoi membri sono nominati a titolo personale". Una bocciatura clamorosa. I 24 maxi esperti del Cts messo in piedi da Conte all'inizio della pandemia non raggiungono la sufficienza. Covid, Nature boccia il Cts che guida il governo italiano L'elenco degli errori gravi è impressionante. "I documenti secretati per lungo tempo. La mancanza di tamponi nel Paese fino alla confusione su cosa dovessero fare le persone asintomatiche", sottolinea la rivista.

