Advertising

sportli26181512 : La ricetta di Pirlo: 'Tanta pazienza, pochi errori. Ronaldo? Sono le sue partite': La ricetta di Pirlo: 'Tanta pazi… -

Ultime Notizie dalla rete : ricetta Pirlo

La Gazzetta dello Sport

ha presentato la sfida con il Porto in conferenza stampa. "Dovremo fare una partita molto tecnica - spiega il tecnico - Affrontiamo una squadra compatta, con due linee strette, quindi ci sarò ...vincente. All'andata la Juventus aveva battuto lo Spezia sbloccando il pari con l'ingresso ...vedere lo spagnolo con più di trenta minuti nelle gambe era già una notizia confortante per. ...I bianconeri di Pirlo sono distanziati di 8 punti dai lombardi ... sono stati falcidiati da infortuni e così si è creata una ricetta dannosa per il Napoli. Due parole non si possono non spendere ...Rete più veloce della stagione bianconera per un subentrato: lo spagnolo ci mette un minuto dall’ingresso per tornare al gol in campionato dopo 73 giorni e fa vedere di avere mezzora nelle gambe. “Se ...