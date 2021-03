La reazione della regina Elisabetta all’intervista shock di Harry e Meghan

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 8 marzo 2021) Pare che la regina Elisabetta II non abbia guardato l’intervista shock di Harry e Meghan Markle a Oprah Winfrey. Sua Maestà, dall’alto dei suoi 94 anni e degli oltre sei decenni sul trono, avrebbe regalmente ignorato la coppia. Non si sarebbe svegliata all’alba per assistere allo speciale e nemmeno avrebbe voluto farsi registrare l’intervista, come hanno spifferato fonti di palazzo al Sunday Times. The Queen avrebbe semplicemente chiesto ai suoi assistenti di prepararle un report da leggere a colazione. Lecito immaginare che la colazione le sia andata per traverso: per lei, da sempre usa a lavare i (royal) panni sporchi in famiglia, l’intervista bomba con cui i Sussex hanno fatto a pezzi la famiglia reale deve essere stata un colpo al cuore. Anche se i duchi, per Sua Maestà, hanno usato solo parole affettuose e rispettose. Ben diverse da quelle riservate agli altri membri della famiglia reale: papà Carlo, che ha «deluso» Harry perché dopo la Megxit «ha smesso di rispondere» alle sue telefonate; William, «con cui si è creato un vuoto»; Kate Middleton, che ha «fatto piangere» Meghan. Per non parlare della accuse di razzismo alla famiglia reale.