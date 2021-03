La quotidiana guerra al covid delle donne liguri (Di lunedì 8 marzo 2021) AGI - Sono negli ospedali, a fianco dei malati. Sono nei laboratori a diluire le dosi dei vaccini e, prima ancora, ne organizzano la logistica, smistano e controllano farmaci, distribuiscono dispositivi necessari a contrastare il virus. Quando c'è stato da iniziare l'inoculazione dei vaccini, hanno risposto "presente". E non le ha fermate nemmeno la distanza tra casa e punto di somministrazione, o i 105 anni di età. Sono lavoratrici, spesso precarie o impegnate nei settori più duramente colpiti dalla pandemia, in termini di rischi per la salute, ma anche di chiusure e perdita del lavoro. Ma sono anche a casa, a preparare i pasti, ad aiutare i figli in Dad con le lezioni o i compiti, o alle prese con le battaglie dell'adolescenza. Sono donne, sono liguri e da oltre un anno sono davvero in prima linea contro il covid, con un carico di ... Leggi su agi (Di lunedì 8 marzo 2021) AGI - Sono negli ospedali, a fianco dei malati. Sono nei laboratori a diluire le dosi dei vaccini e, prima ancora, ne organizzano la logistica, smistano e controllano farmaci, distribuiscono dispositivi necessari a contrastare il virus. Quando c'è stato da iniziare l'inoculazione dei vaccini, hanno risposto "presente". E non le ha fermate nemmeno la distanza tra casa e punto di somministrazione, o i 105 anni di età. Sono lavoratrici, spesso precarie o impegnate nei settori più duramente colpiti dalla pandemia, in termini di rischi per la salute, ma anche di chiusure e perdita del lavoro. Ma sono anche a casa, a preparare i pasti, ad aiutare i figli in Dad con le lezioni o i compiti, o alle prese con le battaglie dell'adolescenza. Sono, sonoe da oltre un anno sono davvero in prima linea contro il, con un carico di ...

