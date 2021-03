La negazionista positiva che viola la quarantena | “Tanto il COVID non c’è”

(Di lunedì 8 marzo 2021) Una donna di Imola è stata denunciata per averto laa cui era sottoposta perchèal Coronavirus. Secondo quando riporta la Gazzetta di Bologna la donna quando è stata fermata dai carabinieri avrebbe risposto «fuori ilnon c’è…». La signora di Imola era infatti uscita a fare una passeggiata e stava chiacchierando con una vicina di casa. La donna è stata denunciata e sanzionata per averto la normativa anti. Ina Bologna la situazione, come riporta Repubblica, è sempre più drammatica: «Adesso siamo nel centro del cluster, è come essere nell’occhio del ciclone — spiega Nicola Cilloni, responsabile dell’area critica dell’Ospedale Maggiore di Bologna — nella prima ondata “giocavamo di sponda” rispetto ...

Advertising

enricamagri : @domenicomarock 1:la negazionista prima di partire ha fatto il tampone per rispetto degli altri concorrenti? 2:non… - CarloSupertramp : @la_kuzzo vediamola in chiave positiva... forse qualche 'negazionista' o 'riduzionista' dei suoi potrebbe ripensarci -

Ultime Notizie dalla rete : negazionista positiva

Gazzetta di Bologna

Per ora stanno rispondendo tutti in maniera, tranne qualcuno. In quel caso, non verrà perseguito dalla legge, in quanto libero professionista. Se dovesse rivelarsi un no - vax, sarà l'Ordine ...Di tempo per le lacrime Laura non ne ha avuto, neanche quando è risultatala madre, ... Anche a Codogno c'è qualchee mi dispiace perché ha visto da vicino il Covid, se ha ...Svizzera:1'223 contagi e 9 decessi, fra i quali uno in Ticino - Svizzera: un ristorante su cinque ha già dovuto mollare - La Lombardia torna ai numeri di novembre - L'Italia blocca un'esportazione di ...Isola dei Famosi, Daniela Martani naufraga. Karina Cascella: "E' allucinante" Nonostante la nuova edizione dell'Isola dei Famosi non sia ancora iniziata ...