La ministra Dadone posta foto in felpa dei Nirvana e tacchi rossi | “Su parità di genere ancora molto da fare”

La ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone, già ministra della Pubblica amministrazione nel governo Conte-bis, ha pubblicato in occasione dell'8 marzo un lungo post sui social, a cui ha allegato una sua foto con indosso la felpa dei Nirvana e i tacchi rossi ai piedi, simbolo della lotta contro i femminicidi, ben visibili sulla scrivania. "Ho 37 anni e sono una 'ragazzina' (per questo Paese) ma faccio il Ministro", ha scritto la ministra Fabiana Dadone nel post, "non sono sposata ma scelgo ogni giorno di stare col mio compagno, ho due figli bellissimi che portano il mio cognome pur non essendo ragazza madre, amo la musica rock pesante ma non mi vesto in maniera alternativa, guardo film ...

