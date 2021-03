La ministra Bonetti spiega che ci saranno 6 miliardi per asili, lavoro e imprese femminili (Di lunedì 8 marzo 2021) «Dobbiamo dare risposte veloci, efficaci. Ne sento tutta la responsabilità. Possiamo invertire la curva. Il Recovery Fund è una grandissima occasione di rilancio. Ma ci vuole una strategia. E un cambio culturale». Lo dice a Repubblica, in occasione dell’8 marzo, la ministra della Famiglia e delle pari opportunità Elena Bonetti a proposito dei numeri in calo nell’occupazione femminile con la crisi da Covid, che ha colpito soprattutto le donne. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha scelto proprio la festa delle donne per tornare a parlare, inviando questo pomeriggio un video messaggio alla commissione Pari opportunità. Proprio perché il rilancio dell’occupazione femminile e la riduzione delle disparità tra uomini e donne sono una questione strategica per il Recovery Plan: Draghi ripeterà che senza un pieno coinvolgimento delle donne, la ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 8 marzo 2021) «Dobbiamo dare risposte veloci, efficaci. Ne sento tutta la responsabilità. Possiamo invertire la curva. Il Recovery Fund è una grandissima occasione di rilancio. Ma ci vuole una strategia. E un cambio culturale». Lo dice a Repubblica, in occasione dell’8 marzo, ladella Famiglia e delle pari opportunità Elenaa proposito dei numeri in calo nell’occupazione femminile con la crisi da Covid, che ha colpito soprattutto le donne. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha scelto proprio la festa delle donne per tornare a parlare, inviando questo pomeriggio un video messaggio alla commissione Pari opportunità. Proprio perché il rilancio dell’occupazione femminile e la riduzione delle disparità tra uomini e donne sono una questione strategica per il Recovery Plan: Draghi ripeterà che senza un pieno coinvolgimento delle donne, la ...

Ultime Notizie dalla rete : ministra Bonetti In arrivo il congedo parentale anche per le partite IVA e autonomi In arrivo il congedo parentale anche per le partite IVA e autonomi Elena Bonetti, ministra delle pari opportunità, ha anticipato che ci saranno aiuti per tutte le famiglie che dovranno supportare i ...

Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 8 marzo ... promossa dalla ministra per le Pari opportunita' e la Famiglia, Elena Bonetti. Tra i dati macroeconomici attesi, dalla Cina la bilancia commerciale a febbraio, dalla Germania la produzione ...

Otto marzo, la ministra Bonetti: "Sei miliardi per asili e aziende, così aiuteremo le donne" la Repubblica Bonetti, smart-working penalizzante se solo donne a farlo ROMA, 08 MAR - "Lo smart working penalizza le donne se non è smart, cioè non è davvero lavoro intelligente. Intanto lo smart working non è e non deve essere destinato solo alle donne e non può diventa ...

Lavoro: Bonetti, sosterremo l'occupazione femminile Il 55,9 per cento dei lavori 'bruciati' dal Covid ha riguardato le donne. "Dati gravissimi, - commenta la ministra per le Pari ...

