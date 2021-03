La mini roulotte per le bici elettriche

Leggi su wired

(Di lunedì 8 marzo 2021) La riscoperta dellacletta e la diffusione dei modelli a pedalata assistita stanno aprendo nuovi mercati per gli accessori dedicati a chi predilige le due ruote come mezzo per muoversi, in città e non solo. Un esempio è Mody, un rimorchio compatto per le ebike che permette di godersi le uscite, rilassandosi e riposandosi all’interno delcaravan. Misura 208 x 86 x 102 centimetri, offrendo così lo spazio necessario per infilarci un materassino gonfiabile (non incluso) e per contare sulla compagnia del proprio cane. Disponibile in tre versioni – Touring, Trekking e Outdoor, che si differenziano per le dimensioni dei pneumatici e quindi per la possibilità di affrontare strade urbane (il primo modello), sterrati (il secondo) e qualsiasi terreno accidentato, dai boschi alle spiagge (il terzo) – l’interno prevede una presa d’aria sul tetto, un led ...