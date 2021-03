La mia giusta causa. Muriel si racconta fuori da YouTube (Di lunedì 8 marzo 2021) Un articolo estratto dal numero 95 di Wired, tutto dedicato a raccontare la Next Generation e i giovani talenti della Generazione Z * Felpa rosa, capelli neri alla radice che crescono color ciliegia, sorriso aperto a fare da antidoto al lockdown. “La seconda ondata di Covid mi ha un po’ provata, è stato come vivere dentro un déjà-vu”, dice. Muriel Elisa De Gennaro, 24 anni, ha iniziato a postare i suoi video su YouTube quando ne aveva 16. Pillole di puro intrattenimento – ha studiato danza, canto e recitazione, ha una bella voce e, tre anni fa, ha anche esordito in un musical a teatro – fino alla svolta, per caso, il giorno in cui ha deciso di pubblicare una clip in cui confessava che le piacevano anche le ragazze. “L’ho fatto d’istinto. Solo dopo un po’ mi sono resa conto che i contenuti prodotti fino a quel momento non mi ... Leggi su wired (Di lunedì 8 marzo 2021) Un articolo estratto dal numero 95 di Wired, tutto dedicato are la Next Generation e i giovani talenti della Generazione Z * Felpa rosa, capelli neri alla radice che crescono color ciliegia, sorriso aperto a fare da antidoto al lockdown. “La seconda ondata di Covid mi ha un po’ provata, è stato come vivere dentro un déjà-vu”, dice.Elisa De Gennaro, 24 anni, ha iniziato a postare i suoi video suquando ne aveva 16. Pillole di puro intrattenimento – ha studiato danza, canto e recitazione, ha una bella voce e, tre anni fa, ha anche esordito in un musical a teatro – fino alla svolta, per caso, il giorno in cui ha deciso di pubblicare una clip in cui confessava che le piacevano anche le ragazze. “L’ho fatto d’istinto. Solo dopo un po’ mi sono resa conto che i contenuti prodotti fino a quel momento non mi ...

