La Maestra licenziata a Torino per video hard fu vittima di un vero e proprio "tribunale scolastico" creato per punirla (Di lunedì 8 marzo 2021) Si torna a parlare del caso della Maestra licenziata per i video hard, in quanto sono state rese note le motivazioni su cui si basa la sentenza di condanna emessa dal giudice Modestino Villani nei confronti della direttrice dell'asilo e della madre di una delle piccole allieve della Maestra. A quanto pare il giudice, come riportato da diverse fonti, avrebbe parlato di un atteggiamento "inquisitorio e morboso" da parte della direttrice, che fin dalla scoperta dei fatti avrebbe agito nell'ottica di screditare la ragazza e allontanarla, con metodi leciti ma soprattutto illeciti, dal posto di lavoro. Maestra licenziata: clima inquisitorio all'interno della scuola Gli atti compiuti dalla direttrice dell'asilo sarebbero stati aggravati, fin dalle prime mosse, ...

