La Madonna a forma di vagina | processione choc delle femministe

(Di lunedì 8 marzo 2021) Cristina Verdi La rappresentazione blasfema della Vergine è stata posizionata davanti al sagrato della parrocchia di piazza Sempione, a Roma, per protesta contro il parroco accusato di "omofobia" Una caricatura della, rappresentata con ladell’organo sessuale femminile, portata in "" fino alla scalinata che porta al sagrato della parrocchia dei Santi Angeli Custodi di piazza Sempione. E poi, lo striscione "Like a virgin" affisso sotto la statua della madonnina simbolo del quartiere Montesacro, a Roma. Per lee i centri sociali Astra e Brancaleone, che hanno organizzato l’iniziativa, si è trattato di una "sacra celebrazione anti-patriarcale" per celebrare la festa della donna. Ma l’evento sa di provocazione, visto che i fedeli che entravano e uscivano dalla chiesa per ...