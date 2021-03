La Geografia delle Donne | il nuovo progetto targato Vanity Fair

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 8 marzo 2021) In Italia, solo il 4%strade di città e comuni sono intitolate a personaggi femminili che per la maggior parte sono ma, sante e martiri. E le artiste? Le scienziate? Le scrittrici? Dove sono le grandi voci femminili? In occasione della Giornata internazionale della donna,lancia LA, unche unisce editoria, istituzioni pubbliche e impegno civile intorno al tema dell’emancipazione femminile. Lo scopo è iniziare a riscrivere la cartografia italiana dando spazio ai personaggi femminili che hanno scritto grandi pagine della nostra storia. Insieme all’associazione Toponomastica Femminile, il settimanale di Condé Nast si fa promotore di intestazioni di strade, piazze, corti e giardini, che porteranno il ...