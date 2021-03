La famiglia Tenco risponde al monologo di Barbara Palombelli (Di lunedì 8 marzo 2021) Aveva riscosso clamore il monologo della giornalista Nella serata del Festival di Sanremo del venerdì sera al femminile, non sono mancate le polemiche. Prima è toccato a Beatrice Venezi con la querelle grammaticale e femminista relativa a se fosse corretto dire direttore o direttrice d’orchestra. Poi è stata la volta di Barbara Palombelli. Il suo monologo, in rete e non solo, non è stato apprezzato, sia per una visione sul femminismo definita da molti anacronistica sia per le parole su Luigi Tenco. Pensate che Luigi Tenco, giocando con una pistola, proprio qui ha trovato la morte. Chiesi a Gino Paoli, molti anni dopo, cosa accadde veramente qui a Sanremo quell’anno. E mi disse: ‘Noi non avevamo le droghe, ci dovevamo caricare di emozioni e allora camminavamo sui cornicioni, ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 8 marzo 2021) Aveva riscosso clamore ildella giornalista Nella serata del Festival di Sanremo del venerdì sera al femminile, non sono mancate le polemiche. Prima è toccato a Beatrice Venezi con la querelle grammaticale e femminista relativa a se fosse corretto dire direttore o direttrice d’orchestra. Poi è stata la volta di. Il suo, in rete e non solo, non è stato apprezzato, sia per una visione sul femminismo definita da molti anacronistica sia per le parole su Luigi. Pensate che Luigi, giocando con una pistola, proprio qui ha trovato la morte. Chiesi a Gino Paoli, molti anni dopo, cosa accadde veramente qui a Sanremo quell’anno. E mi disse: ‘Noi non avevamo le droghe, ci dovevamo caricare di emozioni e allora camminavamo sui cornicioni, ...

