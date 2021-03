La direttrice d’orchestra Gianna Fratta contro la collega Beatrice Venezi: “A Sanremo ci ha fatto tornare indietro di 50 anni” (Di lunedì 8 marzo 2021) Ha fatto parecchio discutere in questi giorni la presa di posizione di Beatrice Venezi, direttore d’orchestra molto apprezzata, che ha co-condotto al fianco di Amadeus la quarta serata del Festival di Sanremo 2021. Sul palco dell’Ariston ha ribadito di voler essere chiamata “direttore” e non “direttrice”, suscitando diverse polemiche. A mente fredda, Beatrice Venezi non ha cambiato idea e ha spiegato le sue ragioni: “Lo rifarei. Penso che le lotte importanti, quelle che concretamente cambiano qualcosa siano altre. L’ambiente da cui vengo è conservatore. Ci sono le figure del Maestro e del Direttore d’orchestra. La declinazione al femminile non solo non aggiunge niente – non sento la necessità del femminile per sentirmi riconosciuta – ... Leggi su tpi (Di lunedì 8 marzo 2021) Haparecchio discutere in questi giorni la presa di posizione di, direttoremolto apprezzata, che ha co-condotto al fianco di Amadeus la quarta serata del Festival di2021. Sul palco dell’Ariston ha ribadito di voler essere chiamata “direttore” e non “”, suscitando diverse polemiche. A mente fredda,non ha cambiato idea e ha spiegato le sue ragioni: “Lo rifarei. Penso che le lotte importanti, quelle che concretamente cambiano qualcosa siano altre. L’ambiente da cui vengo è conservatore. Ci sono le figure del Maestro e del Direttore. La declinazione al femminile non solo non aggiunge niente – non sento la necessità del femminile per sentirmi riconosciuta – ...

Advertising

HuffPostItalia : Beatrice Venezi a Sanremo: 'Direttrice d'orchestra? No, chiamatemi 'direttore'' - SoloLibri : “La direttrice d'orchestra” di Maria Peters ??: @LibriLonganesi @ToniStoppini14 ? - 1fabrizio : In Italia ???? si parla così: Nello spettacolo: direttore d'orchestra, artista che interpreta un testo musicale e ne… - ivabubu : @albertfinz @HuffPostItalia E quindi a mio figlio insegno che esiste solo il direttore d'orchestra, non la direttrice? Ma per favore - DatodiPaola : @megcola94 ah, non hai seguito? Beatrice Venezi, 30enne interprete soprattutto di musica classica ma attiva anche… -

Ultime Notizie dalla rete : direttrice d’orchestra Beatrice Venezi: «Le lotte sono altre. I nomi al femminile non risolvono nulla» Corriere della Sera