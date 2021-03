La crema al latte e ricotta: senza panna, cremosa con sole 85 Kcal (Di lunedì 8 marzo 2021) Volete stupire i vostri ospiti con un dolce originale, magari al cucchiaio? Ecco la ricetta per cucinare una buonissima crema al latte e ricotta, con solamente 85 Kcal. Ingredienti per preparare una crema al latte e ricotta Per fare una crema al latte e ricotta, avrete bisogno di: 200 ml di latte intero fresco 80 grammi di ricotta fresca (va bene anche quella di pecora) 65 grammi di zucchero di canna (potete sostituirlo con la stessa quantità di zucchero bianco da tavola o con 32 grammi di dolcificante di tipo Stevia) 25 grammi di amido di mais Mezza bacca di vaniglia. Attenzione: per fare questa ricetta, non potrete sostituire la vaniglia con la vanillina ed il ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 8 marzo 2021) Volete stupire i vostri ospiti con un dolce originale, magari al cucchiaio? Ecco la ricetta per cucinare una buonissimaal, con solamente 85. Ingredienti per preparare unaalPer fare unaal, avrete bisogno di: 200 ml diintero fresco 80 grammi difresca (va bene anche quella di pecora) 65 grammi di zucchero di canna (potete sostituirlo con la stessa quantità di zucchero bianco da tavola o con 32 grammi di dolcificante di tipo Stevia) 25 grammi di amido di mais Mezza bacca di vaniglia. Attenzione: per fare questa ricetta, non potrete sostituire la vaniglia con la vanillina ed il ...

Advertising

MarioMarziani : BISCOTTI GOLOSI PARADISO dolce ripieno cremoso di crema al latte - Sanpero2 : ????SANPERO CREAMI il gusto. Farcitura della tua brioches al momento: Nutella, pistacchio, cioccolato fondente, cioc… - Cristina64blog : Cannoli ripieni con crema al latte - MyriamIbeth : RT @clabo67: @sylvainreynard My favourite are : panna, fior di latte, cioccolato, crema, vaniglia. - sylvainreynard : RT @clabo67: @sylvainreynard My favourite are : panna, fior di latte, cioccolato, crema, vaniglia. -