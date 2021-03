La Corte suprema brasiliana ha annullato le condanne dell’ex presidente Lula (Di lunedì 8 marzo 2021) Il processo per le accuse di corruzione dovrà essere rifatto e Lula potrebbe intanto candidarsi alle elezioni presidenziali del 2022 Leggi su ilpost (Di lunedì 8 marzo 2021) Il processo per le accuse di corruzione dovrà essere rifatto epotrebbe intanto candidarsi alle elezioni presidenziali del 2022

EnricoLetta : Annullate in Corte Suprema le condanne a ?@LulaOficial?. Felice per lui, felice per il Brasile. #Lula #Giustizia - Agenzia_Ansa : Un giudice della Corte suprema brasiliana ha annullato tutte le condanne inflitte a Luiz Inacio Lula da Silva. L'ex… - repubblica : ?? Brasile, un giudice della Corte suprema annulla le condanne di Lula: l'ex leader torna eleggibile - dellenoci : RT @ottavio05: Brasile, Corte suprema annulla condanna Lula: l'ex leader torna eleggibile - joao_pimpi : RT @EnricoLetta: Annullate in Corte Suprema le condanne a ?@LulaOficial?. Felice per lui, felice per il Brasile. #Lula #Giustizia https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Corte suprema Annullate le condanne per Lula da Silva: è di nuovo eleggibile per le presidenziali in Brasile L'ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva è di nuovo eleggibile per le elezioni presidenziali del 2022: un giudice della Corte suprema brasiliana ha infatti annullato tutte le condanne inflitte all'ex Presidente dal pool di magistrati di Curitiba titolari dell'inchiesta Lava Jato, la Tangentopoli brasiliana. "Con la ...

Brasile, condanne annullate: Lula può candidarsi contro Bolsonaro Potrebbe sfidare il presidente nel 2022 Condanne annullate, Lula può candidarsi di nuovo, magari già nel 2022 contro il presidente Jair Bolsonaro. Il giudice della Corte Suprema del Brasile, Edson Fachin, ha invalidato tutte le condanne dell'ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva che, quindi, recupera i suoi diritti politici. Secondo quanto riporta il sito ...

Cina: Corte Suprema, punire i reati rispettando i diritti - Dalla Cina ANSA Nuova Europa La Corte suprema brasiliana ha annullato le condanne dell’ex presidente Lula, che potrà nuovamente candidarsi Un giudice della Corte suprema brasiliana ha annullato le condanne per corruzione dell'ex presidente Lula, che potrebbe quindi candidarsi alle elezioni ...

Brasile, annullate le condanne a Lula: nel 2022 potrà candidarsi contro Bolsonaro Lula, 75 anni, ha guidato il Brasile per due mandati, dal 2003 al 2011. Nel 2017 è stato condannato in primo grado a 9 anni e 6 mesi per corruzione e riciclaggio nell’ambito de ...

