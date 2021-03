La Cina vuole piegare l’ordine internazionale. L’allarme di Berlino (Di lunedì 8 marzo 2021) La Cina sta cercando di piegare l’ordine internazionale ai propri interessi con le sue forze armate. È quanto emerge da un rapporto interno del ministro della Difesa tedesco che il quotidiano Welt am Sonntag ha potuto visionare. Secondo il dicastero, la Cina – con due milioni di militari, circa 6.850 carri armati e 1.600 aerei da combattimento e il più grande potenziale missilistico convenzionale del mondo – potrebbe “plasmare l’ordine internazionale secondo i propri interessi” e quindi “garantirsi lo sviluppo economico”. Come riporta l’Agenzia Nova, nel documento si farebbe riferimento alla Russia come una persistente “minaccia” in quanto Mosca starebbe sempre puntando a “destabilizzare e indebolire la Nato”. Ma la Cina “sta superando sempre di più ... Leggi su formiche (Di lunedì 8 marzo 2021) Lasta cercando diai propri interessi con le sue forze armate. È quanto emerge da un rapporto interno del ministro della Difesa tedesco che il quotidiano Welt am Sonntag ha potuto visionare. Secondo il dicastero, la– con due milioni di militari, circa 6.850 carri armati e 1.600 aerei da combattimento e il più grande potenziale missilistico convenzionale del mondo – potrebbe “plasmaresecondo i propri interessi” e quindi “garantirsi lo sviluppo economico”. Come riporta l’Agenzia Nova, nel documento si farebbe riferimento alla Russia come una persistente “minaccia” in quanto Mosca starebbe sempre puntando a “destabilizzare e indebolire la Nato”. Ma la“sta superando sempre di più ...

