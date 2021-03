Advertising

magicaGrmente22 : Canta che ti passa. La Borgonzoni apre le porte del Ministero al cantante «menestrello della Lega»: Ivan Cardia en… - TuttoQuaNews : RT @leggoit: La Borgonzoni apre le porte del Ministero al cantante «menestrello della Lega»: entrerà nel suo staff - leggoit : La Borgonzoni apre le porte del Ministero al cantante «menestrello della Lega»: entrerà nel suo staff -

Ultime Notizie dalla rete : Borgonzoni apre

Leggo.it

La leghista Luciaqualche giorno fa è diventata sottosegretario alla Cultura. Una nomina che ha fatto discutere, considerando che la, in una recente intervista, aveva confessato di non leggere un libro da tre anni. E nel suo staff, racconta il quotidiano Il Foglio, ha fortemente voluto quello che è stato soprannominato '...La nomina dei sottosegretari e viceministriun caso al Viminale dove approda il ...Accoto Tiziana Nisini Istruzione Barbara Floridia Rossano Sasso Beni e attività culturali Lucia...La leghista Lucia Borgonzoni qualche giorno fa è diventata sottosegretario alla Cultura. Una nomina che ha fatto discutere, considerando che la Borgonzoni, in una recente intervista, ...Il leader del Pd si dimette da segretario nello stesso giorno (politiche del 4 marzo 2019) che segnò il punto più basso per i democratici. La pacificazione negli ultimi 24 mesi è stata un'illusione. L ...